Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:22 AM IST

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം; ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് വി​ളം​ബ​രം ന​ട​ത്തി

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം; ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് വി​ളം​ബ​രം ന​ട​ത്തി
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​മ​സ്ത സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ച​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് റീ​ജൻ വി​ളം​ബ​രം

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ‘മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം’ ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി .എ​ഫ് ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ത​ല വി​ളം​ബ​രം ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. അ​ഖൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 വ​രെ നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ യൂ​നി​റ്റ്, റീ​ജി​യ​ൻ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി 33 അം​ഗ ടീം ​സെ​ന്റി​ന​റി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കൂ​രി​ക്കു​ഴി (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), വി. ​പി. കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ട​ക​ര (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​ഷ്റ​ഫ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ(​ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ) വൈ.​കെ നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ഷ​റ​ഫ് ബോ​വി​ക്കാ​നം, അ​ർ​ഷാ​ദ് ഹാ​ജി (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ഹം​സ ഖാ​ലി​ദ് സ​ഖാ​ഫി,അ​മീ​റ​ലി ആ​ലു​വ, അ​ൻ​സാ​ർ വെ​ള്ളൂ​ർ, യൂ​നു​സ് മു​ടി​ക്ക​ൽ, റ​ഹീം താ​നൂ​ർ ( ജോ ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് സു​നി സെ​ന്റ​റി​ൽ റീ​ജി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ മ​യ്യേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി, ഹം​സ ഖാ​ലി​ദ് സ​ഖാ​ഫി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കെ.​ബി സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ട​ത്താ​ണി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ന്റി​ന​റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി.​പി.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Samastha Nuram Annual; ICF Salmabad held a vilambaram
