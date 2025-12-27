Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    27 Dec 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    27 Dec 2025 10:27 AM IST

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം: സെ​ന്റി​ന​റി ടീം ​രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അംഗങ്ങൾ

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ർ​മ​സാ​മ​യി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി.

    ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്കം, ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ജാ​ഥ, സ​മ​സ്ത പ​ഠ​നം, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ചെ​യ​ർ​മാ​നും കെ.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ടീം ​സെ​ന്റി​ന​റി ബ​ഹ്റൈ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. പി.​എം. സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി​യാ​ണ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി സ​യ്യി​ദ് അ​സ്ഹ​ർ ബു​ഖാ​രി, മു​ഹ്സി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സ്സൈ​ൻ മ​ദ​നി, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, നി​സാ​ർ സ​ഖാ​ഫി ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, സി.​കെ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), സി​യാ​ദ് വ​ള​പ​ട്ട​ണം, സി.​എ​ച്ച്. അ​ഷ്റ​ഫ് ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, സി​റാ​ജ് ത​ൽ​ഹ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ. (ജോ: ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ഡ്വ: എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, മു​ഹ്സി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ മ​ദ​നി, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

