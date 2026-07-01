Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്റൈനിലെ ചരിത്ര...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 July 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 12:39 PM IST

    ബഹ്റൈനിലെ ചരിത്ര ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഏകദിന യാത്രയൊരുക്കി സമസ്ത ബഹ്റൈൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്റൈനിലെ ചരിത്ര ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഏകദിന യാത്രയൊരുക്കി സമസ്ത ബഹ്റൈൻ
    cancel
    camera_alt

    സമസ്ത ബഹ്റൈൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന യാത്രയിൽ നിന്ന്

    മനാമ: സമസ്ത ബഹ്റൈൻ ത്രൈമാസ കാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്യാപിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻ്ററുമായി സഹകരിച്ച് "ആത്മീയതിയിലൂടെ പവിഴ ദ്വീപിനെ അറിയാം" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഏകദിന യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. സമസ്ത ബഹ്റൈൻ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഹാഫിള് ശറഫുദ്ധീൻ മൗലവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടക്കം കുറിച്ച യാത്രയ്ക്ക് സമസ്ത ബഹ്റൈൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.എം അബ്ദുൽ വാഹിദ് നേതൃത്വം നൽകി.

    ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ എണ്ണ കിണർ, ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ്, ബഹ്റൈൻ കോട്ട, ബാർബാർ ക്ഷേത്രം, ഖമീസ് മോസ്ക്, ബഹ്‌റൈൻ നാഷണൽ മ്യൂസിയം, സൗദി കോസ്‌വേ, സൽമാൻ ബീച്ച് തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. എൻ.ടി അബ്ദുൽ കരീം യാത്രയ്ക്കിടയിലെ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ബഹ്‌റൈനിലെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളുടെ പ്രാധാന്യം അറിയുന്നതിനോടൊപ്പം മാനസികമായി ഉല്ലാസത്തിനും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള യാത്ര അംഗങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ മജീദ് ചോലക്കോട്, ട്രഷറർ നൗഷാദ് എസ് കെ, മെമ്പർ അബ്ദുൽ റൗഫ് തുടങ്ങിയവർ യാത്ര നിയന്ത്രിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BahrainSamastha Bahrainhistorical sites
    News Summary - Samastha Bahrain organizes one-day trip to historical sites in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X