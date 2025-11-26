Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    26 Nov 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    26 Nov 2025 8:53 AM IST

    സമസ്ത ബഹ്റൈൻ മനാമ ഏരിയ കുടുംബ സംഗമം

    സമസ്ത ബഹ്റൈൻ മനാമ ഏരിയ കുടുംബ സംഗമം
     സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ : സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്‍റെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി മ​നാ​മ ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി.

    ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​കെ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ശ്റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ​മ​സ്ത ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ് എം ​അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കു​ണ്ട​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ഹാ​ഫി​ള് ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ മൗ​ല​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ്വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ശൈ​ഖ് റ​സാ​ഖ്, ജാ​ഫ​ർ കൊ​യ്യോ​ട്, സ​ജീ​ർ പ​ന്ത​ക്ക​ൽ, സു​ബൈ​ർ അ​ത്തോ​ളി, അ​ബ്ദു​ൾ റൗ​ഫ്, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ്, ശ​ക്കീ​ർ മാ​ഹി, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ച് വെ​ള്ളി രാ​ത്രി എ​ട്ടു​മ​ണി​ക്ക് സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​ൻ ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​യ്യി​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ധീ​ൻ ഫൈ​സി വ​ല്ല​പ്പു​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും

