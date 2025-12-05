Begin typing your search above and press return to search.
    സ​മ​സ്ത 100ാം വാ​ർ​ഷി​കം ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന്

    സ​മ​സ്ത പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    സ​മ​സ്ത 100ാം വാ​ർ​ഷി​കം ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന്
    സ​മ​സ്ത 100ാം വാ​ർ​ഷി​കം ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് -ചി​ത്രം സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    മ​നാ​മ: ‘ആ​ദ​ർ​ശ വി​ശു​ദ്ധി: നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ. ​സി​റ്റി കോ​ൺ​ഫ്ര​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി ക്യാ​മ്പ്, പൊ​തു സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​യ്യി​ദ് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്‌​രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെൻറ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ഖ​റാ​ത്ത, ഖാ​ളി അ​ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ദോ​സ​രി അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​മു​ഖ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ യു​വ പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി വ​ല്ല​പ്പു​ഴ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​ഖാ​യ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 4, 5, 6, 7, 8 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി കാ​സ​ർ​കോ​ട് കു​ണി​യ​യി​ലാ​ണ് 100ാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം. വ​രു​ന്ന ഭാ​വി​യി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി 15 ല​ധി​കം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ത​ഹി​യ്യ: എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​തി​ലേ​ക്ക് ധ​ന​സ​മാ​ഹ​ര​ണം ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​യ്യി​ദ് ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മൗ​ല​വി, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര, മ​നാ​മ ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:SamasthaBahrain100th anniversary
