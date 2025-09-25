Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 8:49 AM IST

    സ​മ​സ്ത മീ​ലാ​ദ് ഗ്രാ​ന്‍റ് ഫി​നാ​ലെ നാ​ളെ

    സ​മ​സ്ത മീ​ലാ​ദ് ഗ്രാ​ന്‍റ് ഫി​നാ​ലെ നാ​ളെ
    മ​നാ​മ: ‘സ്നേ​ഹ പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഹി​ദ്ദ്-​അ​റാ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ട വു​ലി​ദ​ൽ ഹ​ബീ​ബ് മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മൂ​ന്നു​മ​ണി മു​ത​ൽ ഹി​ദ്ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫാ​ർ മ​ജ്‍ലി​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഹി​ദ്ദ് മ​ർ​ക​സ് അ​ൻ​വാ​റു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ദ​ഫ് ഷോ, ​ബു​ർ​ദ, സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​യ്യി​ദ് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    സ​മ​സ്ത കേ​ന്ദ്ര ഏ​രി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ, റൈ​ഞ്ച് ജം ​ഇ​യ്യ​തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി നേ​താ​ക്ക​ൾ, മ​റ്റ് വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മൗ​ലി​ദ് സ​ദ​സ്സ്, മീം ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സ്, ഷീ ​ഫെ​സ്റ്റ്, പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സി​ർ ജി​ഫ്‌​രി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​സ്താ​ദു​മാ​ർ, ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

