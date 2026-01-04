Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ​മ​സ്‌​ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 12:08 PM IST

    സ​മ​സ്‌​ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മ​സ്‌​ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്‌​ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ അ​ൽ ഹു​ദാ ത​അ്‌​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ർ​ക​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ഠ​ന-​വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 9 മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച യാ​ത്ര രാ​ത്രി 9 മ​ണി​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. വി​ജ്ഞാ​ന​വും വി​നോ​ദ​വും ഒ​രു​പോ​ലെ നി​റ​ഞ്ഞ ഈ ​യാ​ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ ദ​സ്മ ബേ​ക്ക​റി ഫാ​ക്ട​റി, അ​ൽ ജ​സ്റ ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് ഫാം, ​ഷെ​യ്ഖ് ഈ​സ മ്യൂ​സി​യം, ദു​റ​ത്തു​ല്‍ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, അ​ദാ​രി പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. അ​ൽ ജ​സ്റ ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് ഫാം ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ, വ​രും ത​ല​മു​റ​ക്ക് കൃ​ഷി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും വി​വി​ധ കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ളും വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​റി​വു​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. മ​ർ​ക​സ് സ​ദ​ർ മു​അ​ല്ലിം അ​സ്‌​ലം ഹു​ദ​വി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​സ്താ​ദു​മാ​രാ​യ സൈ​ദു മു​ഹ​മ്മ​ദ്, വ​ഹ​ബി ഫാ​യി​സ് ഫൈ​സി, മു​സ്ത​ഫ മൗ​ല​വി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു. യാ​ത്ര​യു​ടെ ടൂ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജം​ഷി, ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ വാ​രം, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, സ​ലാം ചോ​ല, ക​ബീ​ർ, അ​മീ​ർ ന​ന്തി, റി​യാ​സ് കൊ​ല്ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​വാ​സ് (ആ​സ്റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മ​ഹ്മൂ​ദ് മാ​ട്ടൂ​ൽ, സ​നാ​ഫ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സി​റാ​ജ്, അ​ഫ്സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നൊ​പ്പം വി​നോ​ദ​വും സം​സ്കാ​ര​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച ഈ ​പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​ക​വും ബൗ​ധി​ക​വു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​വേ​കി. റ​മ​ദാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നു​ശേ​ഷം മ​ർ​ക​സി​ൽ പു​തി​യ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.​കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് ന​മ്പ​ർ : 38857795 , 39256178

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSamasta Bahrainexcursion service
    News Summary - Samasta Bahrain organizes excursion for students from the Gudaibiya area
    Similar News
    Next Story
    X