Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘സ​മ​ന്വ​യം 25’...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 2:05 PM IST

    ‘സ​മ​ന്വ​യം 25’ ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സ​മ​ന്വ​യം 25’ ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

     ‘സ​മ​ന്വ​യം 25’ ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ക​ല​യി​ലൂ​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തോ​ടെ നൗ​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബി.​എം.​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തു​ന്ന മൂ​ന്നു​മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ന്വ​യം 25 എ​ന്ന ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി, പ്ര​ശ​സ്ത സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക കാ​ത്തു സ​ച്ചി​ൻ ദേ​വ് ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    നൗ​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശ്വ​തി മി​ഥു​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബി​നു​കു​മാ​ർ കൈ​നാ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​ത​രാ​ത്ത്, മി​നി മാ​ത്യു, ഹേ​മ വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ, യു.​കെ. ബാ​ല​ൻ, ഇ.​വി രാ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക രാ​ജി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ ആ​യി ന​ട​ന്ന പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ പെ​ണ്ണ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ടോ​ക്ക് ഷോ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​രം​ഗ​ത്ത് ഒ​രു ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി​നി ബി​നു​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - ‘Samanvayam 25’ cultural event begins
    Similar News
    Next Story
    X