    Posted On
    date_range 25 May 2026 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 25 May 2026 11:07 AM IST

    സമാജം മലയാളം പാഠശാല അഡ്മിഷൻ 25വരെ

    മനാമ: മലയാളം മിഷന്റെ വിദേശ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഭാഷാ പഠനകേന്ദ്രമായ ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം മലയാളം പാഠശാലയുടെ 2026-27അധ്യയന വർഷത്തെ തുടക്ക ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഈ മാസം 25 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    2026 ജനുവരി 1 ന് അഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രവേശനം. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് https://bksbahrain.com/2025/mp/register.html എന്ന ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം മെയ് 25 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7.30 മുതൽ 9 മണി വരെയുളള സമയത്ത് സമാജത്തിലെത്തി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാമെന്ന് സമാജം പ്രസിഡന്റ് പി.വി. രാധാകൃഷ്ണപിള്ളയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കലും അറിയിച്ചു.

    രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 36045442, 39498114 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

    TAGS:Bahraingulf newsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Samajam Malayalam Pathashala Admission till 25th
