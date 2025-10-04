Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightനാ​ട​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:57 AM IST

    നാ​ട​ൻ പ​ന്തു​ക​ളി​യി​ൽ സ​ൽ​മാ​നി​യ കി​ങ്സി​ന് കി​രീ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    football
    cancel
    camera_alt

    നാ​ട​ൻ പ​ന്തു​ക​ളി​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ബി.​എം.​സി ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025-ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ബി.​എം.​സി. കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ. ക​പ്പ് 2025 സീ​സ​ൺ 2 നാ​ട​ൻ പ​ന്തു​ക​ളി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ൽ​മാ​നി​യ കി​ങ്സ് ടീം ​കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. ലെ​ജ​ൻ​ഡ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റി​ഫാ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് ടീം ​വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചു. കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ശ്രാ​വ​ണ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, സൈ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, സി​ജു പു​ന്ന​വേ​ലി, റ​സാ​ഖ്, പ്ര​ക്ഷോ​ബ്, ഷ​റ​ഫ്, ജേ​ക്ക​ബ്, തോ​മ​സ് ഫി​ലി​പ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    നാ​ട​ൻ പ​ന്തു​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27ന് ​ബി.​എം.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ. ഓ​ണം-​പൊ​ന്നോ​ണം ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ ന​ട​ന്നു. ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ മേ​നോ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ര​ഞ്ജി​ത്ത് കു​രു​വി​ള, ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ബി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, മോ​നി ഓ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, ഷ​റ​ഫ്, സൈ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ക്രി​സ്റ്റി, കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​തി​ൻ കു​ട്ട​പ്പ​ൻ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഷോ​ൺ പു​ന്നൂ​സ്, മോ​ബി കു​റി​യാ​ക്കോ​സ്, ബി.​എം.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മാ​നേ​ജ​ർ ജെ​മി ജോ​ൺ, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, വി.​സി. ഗോ​പാ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഡേ​വി​ഡ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി ഷി​ജോ തോ​മ​സും, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ​യും സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്തു.

    ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​രം​ഗ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യു​ടെ ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ, പ്ര​മു​ഖ സി​നി​മ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പൊ​ള്ളാ​ച്ചി മു​ത്തു (റ​മി​ത്ത്), ദി​ൽ​ജി​ഷ മ​ഹി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി. കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യും, റി​ഥം മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സും, സു​മേ​ഷ്, അ​മ്പി​ളി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ക​പ്പ്ൾ ഡാ​ൻ​സും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മോ​ബി കു​റി​യാ​ക്കോ​സ് പ​രി​പാ​ടി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജേ​ഷ് പെ​രു​ങ്ങു​ഴി, സ​ഞ്ജു എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballGulf NewswinsBahrain News
    News Summary - Salmania King wins the national football title
    Similar News
    Next Story
    X