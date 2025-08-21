Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് മീ​ലാ​ദ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 9:21 AM IST

    സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് മീ​ലാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷം; സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    welcome group
    cancel
    camera_alt

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹാ​ഷിം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം,, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​മീ​ർ അ​ലി ആ​ലു​വ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ

    മ​നാ​മ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മീ​ലാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് റീ​ജ​നി​ൽ ഒ​രു​ക്ക​മാ​യി. ‘തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹാ​ഷിം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​മീ​ർ അ​ലി ആ​ലു​വ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​ഫീ​ക് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, ഹം​സ ഖാ​ലി​ദ് സ​ഖാ​ഫി, യൂ​നു​സ്, അ​ൻ​സാ​ർ വെ​ള്ളൂ​ർ, റ​ഹീം താ​നൂ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഷ്ഫാ​ഖ് മാ​ണി​യൂ​ർ, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് വ​ല​പ്പാ​ട്, മ​ൻ​സൂ​ർ ചെ​മ്പ്ര, സി​ദീ​ഖ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, ഫു​സൈ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ്വാ​ഗ​തം സം​ഘം. പ്രോ​ഗ്രാം, മൗ​ലി​ദ് മ​ജ്‌​ലി​സ്, മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്, അ​ന്ന​ദാ​നം, വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ, പ്ര​ച​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സ​ബ് സ​മി​തി​ക​ൾ​ക്കും രൂ​പം ന​ൽ​കി.

    കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റീ​ജി​യ​ൻ ത​ല​ത്തി​ലും യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​axയി നൂ​റോ​ളം മൗ​ലി​ദ് സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ, മ​ദ്ഹു​റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, ഫാ​മി​ലി മീ​ലാ​ദ് മീ​റ്റ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്, മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടും. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​ർ, അ​റ​ബി പ്ര​മു​ഖ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച (റ​ബീ ഉ​ൽ അ​വ്വ​ൽ 12) 11.30ന് ​സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ദ്ഹ് റ​സൂ​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsmilad celebrationBahrain Newssalmabad
    News Summary - Salmabad Milad celebration; Welcome group formed
    Similar News
    Next Story
    X