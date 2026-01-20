Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്റേ​ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 2:23 PM IST

    സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്റേ​ത് വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന; പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്റേ​ത് വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന; പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: നി​ര​ന്ത​രം കേ​ര​ള ജ​ന​ത​യെ വ​ർ​ഗീ​യ​മാ​യി ചേ​രി തി​രി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ രാ​ജി വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​മ്പും ഭ​ര​ണ ഘ​ട​നാ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ്റി നി​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ആ​ളാ​ണ് സ​ജി ചെ​റി​യാ​നെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​ത്ത​രം വി​ല കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഭി​ന്നി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി​യെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ​ള​രെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ഇ​ത്ത​രം പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഭി​ന്നി​പ്പും വി​ദ്വേ​ഷ​വും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഭ​ര​ണ ഘ​ട​നാ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തി​രു​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു വെ​റും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​നെ പോ​ലെ വ​ർ​ഗീ​യ​ത കു​ത്തി നി​റ​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ല​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത ഒ​രു മ​ന്ത്രി​ക്ക് യോ​ജി​ച്ച​ത​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‌ ത​ന്നെ അ​പ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskmccgulfSaji Cherian
    News Summary - Saji Cherian's class act; KMCC says it should be removed
    Similar News
    Next Story
    X