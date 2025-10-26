Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഡൈ​വി​ങ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 1:58 PM IST

    ഡൈ​വി​ങ് ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​പ​രി​ശോ​ധ​ന; നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡൈ​വി​ങ് ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​പ​രി​ശോ​ധ​ന; നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി
    cancel
    camera_alt

    അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഡൈ​വി​ങ് ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ക​ട​ൽ​സു​ര​ക്ഷാ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡി​നൊ​പ്പം നാ​ഷ​ണാ​ലി​റ്റി, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് കാ​ര്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്, മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്, വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ) എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് അ​നു​മ​തി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ധു​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ ഡൈ​വി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളും നി​ല​വി​ലെ താ​മ​സ​രേ​ഖ​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ, സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഈ ​സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsViolation of lawgulf news malayalamSafety Checks
    News Summary - Safety checks at diving shops; strict action against violations
    Similar News
    Next Story
    X