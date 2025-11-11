Begin typing your search above and press return to search.
    11 Nov 2025 11:55 AM IST
    സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് ദേ​വാ​ല​യം ഇ​നി 'വി​കാ​രി​യേ​റ്റ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്രം'

    സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് ദേ​വാ​ല​യം ഇ​നി വി​കാ​രി​യേ​റ്റ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്രം
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് ദേ​വാ​ല​യം 'വി​കാ​രി​യേ​റ്റ്

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി' പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: വ​ട​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​ൻ വി​കാ​രി​യേ​റ്റി​ലെ മാ​തൃ​ദേ​വാ​ല​യ​മാ​യ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ ദേ​വാ​ല​യം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. 85 വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ക്ഷ്യ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന ഈ ​ദേ​വാ​ല​യ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ‘തി​രു​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​കാ​രി​യേ​റ്റ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വ​ട​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ അ​പ്പ​സ്തോ​ലി​ക് വി​കാ​രി ബി​ഷ​പ്പ് ആ​ൽ​ഡോ ബെ​റാ​ർ​ഡി ഒ.​എ​സ്.​ടി മു​ഖ്യ​കാ​ർ​മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ദി​വ്യ​ബ​ലി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ന​ട​ന്ന​ത്. ഈ ​പു​തി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ റെ​ക്ട​ർ ആ​യി തി​രു​ഹൃ​ദ​യ ദേ​വാ​ല​യം ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​സ​ഫ് പ​ട​വു​പു​ര​ക്ക​ൽ ഒ.​എ​ഫ്.​എം കാ​പി​നെ നി​യ​മി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ട​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​ൻ വി​കാ​രി​യേ​റ്റി​ന്റെ ആ​ത്മീ​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഇ​നി ഈ ​പ​ള്ളി മാ​റും.

    പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് തി​രു​ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഭ​ക്തി​യി​ൽ ആ​ഴ​പ്പെ​ടാ​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​യാ​ത്ര​ക്ക് ശ​ക്തി​പ​ക​രാ​നു​മു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ദേ​വാ​ല​യം മാ​റും. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തെ​യും ദൗ​ത്യ​ത്തെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ 85 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ത്മീ​യ​മാ​യി അ​ഭ​യ​വും ആ​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​കി​യ ഈ ​മാ​തൃ​ദേ​വാ​ല​യം ഒ​രു വി​കാ​രി​യേ​റ്റ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ൾ, തി​രു​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​മാ​യ സ്നേ​ഹം കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ര​പ്പെ​ടും എ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

