Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:12 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 1:12 PM IST

    റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ 2026 ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ 2026 ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ 2026 ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    മ​നാ​മ: റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖി​ൽ​നി​ന്ന് ദാ​റു​ൽ ഷി​ഫാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ എം.​ഡി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ക​രു​വ​ൻ​തോ​ടി ആ​ദ്യ​കോ​പ്പി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഷെ​മീ​ർ പൊ​ട്ട​ച്ചോ​ല, അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ല​ണ്ട​റു​ക​ൾ മാ​റു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ വി​ല​യേ​റി​യ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും വ​രും​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക ന​ന്മ​ക്കാ​യി ന​മ്മു​ടെ ശി​ഷ്ട​ജീ​വി​തം മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് സാ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സെ​ന്റ​ർ പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ വ​സീം അ​ൽ ഹി​ക​മി ഉ​ണ​ർ​ത്തി. റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ദാ​റു​ൽ ഷി​ഫാ സെ​ന്റ​ർ ന​ൽ​കി​പ്പോ​രു​ന്ന സ​ഹാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പി.​ആ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ലി​യ​മ്പ​ത്ത്, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, 2026 ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷം​സീ​ർ ഒ.​വി എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:CalendarBahrain NewsRyan Study Centergulf news malayalam
