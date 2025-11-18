Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightറ​യ്യാ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 2:25 PM IST

    റ​യ്യാ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025: ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    റ​യ്യാ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025: ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    cancel

    മ​നാ​മ: റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​വം​മ്പ​ർ 21 ന് ​അ​ൽ ഹ​മ​ല സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ച​ങ്ങ​രം​ചോ​ല അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ത്‍ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റും കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി അ​ന്നേ​ദി​വ​സം വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്നു​മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച് രാ​ത്രി 10 മ​ണി​വ​രെ നീ​ളും.

    മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ ചു​വ​പ്പ്, നീ​ല, പ​ച്ച, മ​ഞ്ഞ എ​ന്നീ ഹൗ​സു​ക​ളി​ലാ​യി അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും നേ​ര​ത്തെ ന​ൽ​കി​യ ചെ​സ്റ്റ് ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷ​കൂ​ടാ​തെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ധ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഗെ​യിം കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ തൗ​സീ​ഫ് അ​ഷ​റ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു. റി​ഫ, ഈ​സ ടൗ​ൺ, ഹി​ദ്ദ്, ഹൂ​റ മ​ദ്ര​സ​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന 350 ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ന്നെ അ​വ​ര​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഹൗ​സു​ക​ളു​ടെ ക​ള​റി​ലു​ള്ള സ്പോ​ർ​ട്സ് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ച്ച് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കൃ​ത്യ സ​മ​യ​ത്തെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ചാ​ലി​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഹൗ​സു​ക​ൾ, ചെ​സ്റ്റ് ന​മ്പ​റു​ക​ൾ, മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ റ​യ്യാ​ൻ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ലോ​ഗി​നു​ക​ളി​ൽ അ​വ​യെ​ല്ലാം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ്കോ​റി​ങ്ങും മെ​ഡ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലൂ​ടെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​മെ​ന്നും റ​ഫ​റി​മാ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ട്രെ​യി​നി​ങ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഐ​ടി കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ന​ഫ്സി​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​ദി​ഖ് ബി​ൻ യ​ഹ്‌​യ (റെ​ഡ് ഹൌ​സ്), സു​ഹാ​ദ് ബി​ൻ സു​ബൈ​ർ (യെ​ല്ലോ ഹൌ​സ്), ന​ഫ്സി​ൻ (ബ്ലൂ ​ഹൌ​സ്), സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് (ഗ്രീ​ൻ ഹൌ​സ്) എ​ന്നി​വ​രെ ഹൗ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യും വ​സീം അ​ൽ ഹി​ക​മി, ഷം​സീ​ർ (ഹൂ​റ), സ്വാ​ലി​ഹ്, കോ​യ (ഇ​സ ടൗ​ൺ), ഫൈ​സ​ൽ, ഹം​റാ​സ് (ഹി​ദ്ദ് ), സ​മീ​ർ, അ​ഹ്മ​ദ് നൂ​ഹ് (റ​ഫ) എ​ന്നി​വ​രെ മ​ദ്ര​സാ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യും ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ല്ലാ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സു​സ​ജ്ജ​മാ​യ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ സം​വി​ധാ​ന​വും ഫ​സ്റ്റ് എ​യ്‌​ഡ്‌ സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള മ​ദ്ര​സാ​ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​യി ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. റി​ഫ്ര​ഷ്മെ​ന്റ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി സ്‌​പെ​ഷ​ൽ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളും കൂ​പ്പ​ൺ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി റി​ഫ്ര​ഷ്മെ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് സി.​എം അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ഹൗ​സു​ക​ൾ​ക്ക് റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​യും ഓ​രോ ഇ​ന​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ത​യാ​റാ​യ​താ​യി മെ​ഡ​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ലി​യ​മ്പ​ത് അ​റി​യി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് വി.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഹം​സ അ​മേ​ത്ത്, ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Ryan Sports Fest 2025: Arrangements are complete
    Similar News
    Next Story
    X