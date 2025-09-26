Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:08 AM IST

    വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യി റ​യ്യാ​ൻ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം

    വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യി റ​യ്യാ​ൻ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം
    റ​യ്യാ​ൻ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ലെ​സ്ബി​യ​ൻ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, ജെ​ൻ​ഡ​ർ ആ​ക്ടി​വി​സം, എ​ൽ.​ജി.​ബി.​ടി.​ക്യു പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഓ​രോ ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്റെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്ന് റ​യ്യാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ലൈ​റ്റ്സ് 2.0' ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    പാ​ശ്ചാ​ത്യ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രും ത​ല​മു​റ​യെ വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​സി​ക​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് എ​ൽ.​ജി.​ബി.​ടി.​ക്യു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പാ​ര​ന്റി​ങ് സെ​ഷ​നി​ലാ​ണ് സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന ത​ല​മു​റ (ജെ​ൻ എ​ക്സ്, ജെ​ൻ എം) ​വ​ര​യ്ക്കു​ന്ന ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ (ജെ​ൻ സെ​ഡ്, ജെ​ൻ എ) ​ഒ​തു​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ മാ​ന​സി​ക​പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും വ​ഴി​തെ​റ്റാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ മാ​ന​സി​ക​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​വി​ട്ട പോ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​രം കൃ​ത്യ​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ സാ​ധ്യ​മാ​കൂ എ​ന്ന് 'മ​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച വ​സീം അ​ൽ ഹി​ക്ക​മി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നാ​യി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ താ​ൽ​പ​ര്യ​പൂ​ർ​വം മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ചാ​ലി​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ മി​ൻ​ഹാ​ൻ, ഹ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, മെ​ഹ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മ​ർ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഡോ. ​ഖൈ​സും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സ​മ്മ​ർ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ടി.​പി, ഡോ. ​ഖൈ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​മോ​ദ​ന​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. സാ​ദി​ഖ് ബി​ൻ യ​ഹി​യ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബി​നു ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:ryanBahrain NewsOrientation Programgulf news malayalam
