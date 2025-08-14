Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 14 Aug 2025 9:57 AM IST
    date_range 14 Aug 2025 9:57 AM IST

    റ​യ്യാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സം​ഗ​മം നാ​ളെ

    മ​നാ​മ: വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ -ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സം​ഗ​മം നാ​ളെ റ​യ്യാ​ൻ മ​ദ്റ​സ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ‘ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ സ്വ​ത​ന്ത്ര​യോ?’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​ബ​ന്ധ ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​വും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:celebrationGulf NewsIndependance dayBahrain NewsWisdom Islamic OrganisationRayan
    News Summary - Ryan Independence Day Celebration
