Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:33 AM IST

    റ​യ്യാ​ൻ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ലൈ​റ്റ്‌​സ് പ്രോ​ഗ്രാം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    റ​യ്യാ​ൻ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ലൈ​റ്റ്‌​സ് പ്രോ​ഗ്രാം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    മ​നാ​മ: ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും അ​നു​ഗു​ണ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നും, മാ​റി​വ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി​ക​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധ്യാ​ന്യ​വും മു​ൻ നി​ർ​ത്തി റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ലൈ​റ്റ്‌​സ് 2 .0 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ 'പേ​ര​ന്റ്സ് ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​വ​രു​ന്ന സെ​പ്തം​ബ​ർ 19 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.15 നു ​ഹൂ​റ റ​യ്യാ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ര​ന്റി​ങ് സെ​ഷ​നു​ക​ളും, സ​മ്മ​ർ വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ​മ്മ​റൈ​സ് - 2025’ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​നു​മോ​ദ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    News Summary - Ryan Future Lights Program Friday, September 19
