റയ്യാൻ- ഫ്യൂച്ചർ ലൈറ്റ് ഇന്ന് വൈകീട്ട്text_fields
മനാമ: റയ്യാൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ഫ്യൂച്ചർ ലൈറ്റ്സ് 2.0’ പേരന്റ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ഹൂറ റയ്യാൻ സെന്ററിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവതലമുറയെ സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും അനുഗുണമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാനും മാറിവരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധ്യാന്യവും മുൻനിർത്തിയാണ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പാരന്റിങ് സെഷനുകളും സമ്മർ വെക്കേഷൻ കാലയളവിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച 'സമ്മറൈസ്-2025' പ്രോഗ്രാമിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും. പ്രത്യേക പാർക്കിങ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
