Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 9:01 AM IST

    റ​യ്യാ​ൻ സി.​ആ​ർ.​ഇ മോ​റ​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ ഇ​നി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ

    rayan study center
    മ​നാ​മ: മു​തി​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മ​ത​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഉ​ന്ന​മ​നം ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത സി.​ആ​ർ.​ഇ മോ​റ​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ ഇ​നി മു​ത​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലാ​യി​രി​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക എ​ന്ന് കോ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞാ​ടു​ന്ന സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ഡി​ക്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നും, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, മ​ദ്യം, ഫ്രീ ​സെ​ക്‌​സ്, ലി​ബ​റ​ൽ ചി​ന്ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​രി​യാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ന​ന്മ​ചെ​യ്യാ​നു​ത​കു​ന്ന ഉ​ത്ത​മ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ഴ്‌​സി​ലെ പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഇ​നി മു​ത​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ശ​നി, ചൊ​വ്വ, വ്യാ​ഴം എ​ന്നീ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട് 3.30 മു​ത​ൽ 4.30 വ​രെ ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും, ജി.​സി.​സി​യി​ലെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യു​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ചേ​ർ​ന്ന് പ​ഠി​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഈ ​സ​മ​യ മാ​റ്റ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

