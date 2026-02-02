റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷൻ ആദര ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും ഇൻഡോ വേൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിലിടം നേടിയ മെന്റലിസ്റ്റ് സുജിത്ത്, 50 ൽ അധികം തവണ രക്തദാനം നടത്തി സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായ ജയശങ്കർ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത്. റൂവിയിലെ റസ്റ്റോറന്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആർ.എം.എ പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ ആലുവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അഡ്വ. മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സബിൻസി സിജോ, ഷാജഹാൻ, എബി, ശ്യാംജി ബാബു, സച്ചിൻ, ഷൈജു എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സംസാരിച്ചു. ന്തോഷ് കെ.ആർ സ്വാഗതവും നീതു ജിതൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മെന്റലിസ്റ്റ് സുജിത്തിന്റെ മെന്റലിസം ഷോ അരങ്ങേറി.
