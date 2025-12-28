Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 8:18 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 8:18 AM IST

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി മ​നാ​മ സോ​ൺ 'പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്' സ​മാ​പി​ച്ചു

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി മ​നാ​മ സോ​ൺ 'പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്' സ​മാ​പി​ച്ചു
    സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് റീ​ജൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെയ്യുന്നു,സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ ജേതാക്കളായ സ​ൽ​മാ​നി​യ സെ​ക്ട​ർ

    Listen to this Article


    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളെ ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ന്നി പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് മ​നാ​മ സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ അ​ൽ മാ​ജി​ദ് പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​ലാ​മേ​ള​യി​ൽ മ​നാ​മ സോ​ണി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 14 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് 100ല​ധി​കം പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ സ​ൽ​മാ​നി​യ സെ​ക്ട​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് സെ​ക്ട​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ബു​ദ​യ്യ സെ​ക്ട​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി മ​നാ​മ സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൽ​ത്താ​ഫ് അ​സ്ഹ​രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് റീ​ജി​യ​ൺ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​നാ​മ റീ​ജ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ മാ​മ്പ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. രി​സാ​ല എ​ഡി​റ്റ​ർ വി.​പി.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, യൂ​സ​ഫ് അ​ഹ്സ​നി, ബ​ഷീ​ർ ഹി​ഷാ​മി ക്ലാ​രി, ഹം​സ ഖാ​ലി​ദ് സ​ഖാ​ഫി, പി. ​ടി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ബ്ദു​ള്ള ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ങ്ക​ര, ജാ​ഫ​ർ ഷ​രീ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സോ​ൺ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഫ്സ​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - RSS Manama Zone concludes 'Pravasi Sahityotsav'
