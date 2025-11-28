Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 12:07 PM IST

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി 'സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്' പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് ആ​ർ.​എ​സ്.​സി 'സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്' പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    മ​നാ​മ: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കു​ന്ന പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്തീ​ഫി സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഹ​മ​ദ് ടൗ​ണി​ലെ കാ​നൂ​ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്ര​സ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ പ്രൗ​ഢ​മാ​യ വേ​ദി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ ബ​ഡ്സ്, കി​ഡ്സ്, പ്രൈ​മ​റി ജൂ​നി​യ​ർ, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, സീ​നി​യ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 80 ഇ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫാ​മി​ലി, യൂ​നി​റ്റ്, സെ​ക്ട​ർ, സോ​ൺ മ​ത്സ​രി​ച്ച് വി​ജ​യി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന 500 പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ്.​ഐ.​സി ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ എം.​സി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഹാ​ജി, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ, എ​സ്.​ജെ.​എം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, എ​സ്.​ജെ.​എം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ഫ് അ​ൽ​ഹ​സ​നി, കെ​സി​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​മാ​ൽ ഹാ​ജി വി​ട്ടാ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് ല​ത്വീ​ഫി, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, മു​ഹ്സി​ൻ മ​ദ​നി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ്‌​രി, ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വി.​പി.​കെ, റ​സാ​ഖ് ബ​ദ​വി, റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, ക​ല​ന്ത​ർ ശ​രീ​ഫ്, ശി​ഹാ​ബ് പ​ര​പ്പ, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി, ജ​അ്ഫ​ർ ശ​രീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ഖാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് 3238 2484 ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

