Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 2:03 PM IST

    ആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​ലാ​ദ് ടെ​സ്റ്റ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​ലാ​ദ് ടെ​സ്റ്റ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    cancel

    മ​നാ​മ: രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​ലാ​ദ് ടെ​സ്റ്റ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കേ​ര​ള മു​സ്‌​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യ്യി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി ത​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ മം​ദൂ​ഹ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ഫ​ത്താ​ഹ് (ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്), സൈ​ന​ബ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ (സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ), സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഖ​ദീ​ജ റാ​ഷി​ദ് (സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ), ന​ഫീ​സ ഖാ​സിം (യു.​എ.​ഇ) എ​ന്നി​വ​ര്‍ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന​ര്‍ഹ​രാ​യി.

    23 രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ​ത്. ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 50,000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 25,000 രൂ​പ​യും സ്റ്റു​ഡ​ന്‍സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 15,000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 10,000 രൂ​പ​യും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ല്‍കും. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള അ​വാ​ര്‍ഡ് തു​ക​യും അം​ഗീ​കാ​ര പ​ത്ര​വും അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘നോ​ട്ടെ​ക്ക്' വേ​ദി​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് കൈ​മാ​റും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ജീ​ബ് പി.​യു (ഹി​ദ്ദ്), മു​ഹ്സി​ന ഷെ​നി​ൽ (ഇ​സാ​ടൗ​ൺ) സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റി​സാ ഫാ​ത്തി​മ (ഹി​ദ്ദ്), ഷെ​സ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ (മു​ഹ​റ​ഖ്) എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന​ർ​ഹ​രാ​യി. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി(​സ്വ)​യു​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ന മാ​തൃ​ക​ക​ളെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും പ​ക​ര്‍ന്നു ന​ല്‍കു​ക എ​ന്ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ഗു​രു​വ​ഴി​ക​ള്‍ എ​ന്ന അ​ന​സ് അ​മാ​നി പു​ഷ്പ​ഗി​രി​യു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ സീ​രീ​സു​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മീ​ലാ​ദ് ടെ​സ്റ്റ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    പ​തി​നാ​റാം എ​ഡി​ഷ​നി​ല്‍ ഗ​ള്‍ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍, ലാ​റ്റി​ന്‍ അ​മേ​രി​ക്ക, ആ​ഫ്രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്പ്, മാ​ല്‍ദ്വീ​വ്‌​സ്, മ​ലേ​ഷ്യ, ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ഏ​ഷ്യ​ന്‍ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രി​ലി​മി​ന​റി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​ര്‍ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഫൈ​ന​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ന്ന​ത്. പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം rscmeeladtest.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsmeeladBahrain News
    News Summary - RSC Global Meelad Test Winners Announced
    Similar News
    Next Story
    X