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    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 3:35 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 3:35 PM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇടം നേടി റോയി പൂച്ചേരിലിന്റെ കഥ

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    സി.ബി.എസ്.ഇ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇടം നേടി റോയി പൂച്ചേരിലിന്റെ കഥ
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    റോയി പൂച്ചേരിൽ

    മനാമ: പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബഹ്റൈൻ പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹത്തിന് അഭിമാനമായി എഴുത്തുകാരൻ റോയി പൂച്ചേരിലിന്റെ നേട്ടം. സി.ബി.എസ്.ഇ പാഠ്യപദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള നാലാം ക്ലാസിലെ 'മധുരം മലയാളം' പാഠപുസ്തകത്തിലാണ് റോയി പൂച്ചേരിയിൽ എഴുതിയ കഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 'ഈസോപ്പ് കഥകളെ' അടിസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ രചനയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നിരവധി പ്രമുഖ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ഇതിനോടകം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള റോയി പൂച്ചേരിയിൽ, പ്രവാസലോകത്തെ സജീവമായ ഒരു സാംസ്കാരിക-സാഹിത്യ സാന്നിധ്യമാണ്.

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    TAGS:CBSEstorywriterTextbookBahrain
    News Summary - Roy Poocheril's story finds place in CBSE textbook
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