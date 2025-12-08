Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:25 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:25 AM IST

    റോ​ടാ​ക്സ് കാ​ർ​ട്ടി​ങ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫൈ​ന​ൽ; ബ​ഹ്റൈ​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി യു​വ​താ​രം

    പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി വേ​ദാ​ന്ത് മേ​നോ​നാ​ണ് ര​ണ്ടാം വൈ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ പ​ട്ടം നേ​ടി​യ​ത്
    റോ​ടാ​ക്സ് കാ​ർ​ട്ടി​ങ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫൈ​ന​ൽ; ബ​ഹ്റൈ​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി യു​വ​താ​രം
    വേ​ദാ​ന്ത് മേ​നോ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ,വേ​ദാ​ന്ത് മേ​നോ​ൻ സ​ഹ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പോ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ (ഇ​ട​ത്)

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ർ​ട്ടി​ങ് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന 2025ലെ ​റോ​ടാ​ക്സ് മാ​ക്സ് ച​ല​ഞ്ച് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫൈ​ന​ൽ​സി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീ​മി​നാ​യി ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം കു​റി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി യു​വ​താ​രം വേ​ദാ​ന്ത് മേ​നോ​ൻ. 60 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മി​ക​ച്ച 363 ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഇ​വ​ന്റി​ൽ, ഇ-20 ​സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം (വൈ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ) നേ​ടി​യാ​ണ് വേ​ദാ​ന്ത് പോ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. റോ​ട്ടാ​ക്സ് ലോ​ക ഫൈ​ന​ൽ​സി​ന്റെ പോ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​യെ​ന്ന ഖ്യാ​തി കൂ​ടി​യാ​ണ് വേ​ദാ​ന്ത് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ 29 കാ​ര​ൻ ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ ജാ​നി​ക് ജേ​ക്ക​ബ്സി​നെ​ക്കാ​ൾ 0.4 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് മാ​ത്രം പി​ന്നി​ലാ​യാ​ണ് 16 കാ​ര​നാ​യ വേ​ദാ​ന്ത് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വേ​ദാ​ന്ത് മേ​നോ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വി​വേ​ക് മേ​നോ​നും മി​നി​മേ​നോ​നും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​ണ്. 2020ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് ജോ​ലി​ക്കാ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് 11 വ​യ​സ്സ് മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വേ​ദാ​ന്ത് കാ​ർ റൈ​സി​ങ്ങി​ലും മോ​ട്ടോ സ്പോ​ട്ടി​ലും അ​തി​യാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ർ​ട്ടി​ങ് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ പോ​യ​തു​മു​ത​ലാ​ണ് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ലു​ള്ള ത​ന്‍റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ക​ഴി​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വേ​ദാ​ന്തി​നാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ർ​ട്ടി​ങ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ന്നെ പ​ഠി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2020ൽ ​ത​ന്നെ കാ​ർ​ട്ടി​ങ് ക​രി​യ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പോ​ഡി​യം ഫി​നി​ഷു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും താ​രം ത​ന്റെ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീ​മി​ൽ നി​ന്ന് ലോ​ക​വേ​ദി​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 11 കാ​ർ​ട്ടി​ങ് റേ​സ​ർ​മാ​രി​ൽ പോ​ഡി​യം ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത ഏ​ക ഡ്രൈ​വ​റും വേ​ദാ​ന്താ​ണ്. ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ ടീം ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​നും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മോ​ട്ടോ​ർ​സ്പോ​ർ​ട്ട് വേ​ദി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ബി.​ഐ.​കെ.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​കോ​ത്ത​ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​യു​വ​താ​രം. സെ​ന്‍റ് ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് വേ​ദാ​ന്ത്.

