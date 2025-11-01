Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​യി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:57 PM IST

    സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​യി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച; അ​റ​ബ് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ; വി​ചാ​ര​ണ ഉ​ട​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഒ​രു സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​യി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ക​ട​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച് പ​ക​രം വ്യാ​ജ സ്വ​ർ​ണം വെ​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ട് മ​റ്റൊ​രു സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​യി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി പ​ണം നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു എ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബ് പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ ഒ​രു സ്ത്രീ​യെ​യും പു​രു​ഷ​നെ​യു​മാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ക​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​വ​ർ​ച്ച മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:robberygulfnewsBahrainGold Shop
    News Summary - Robbery at a gold shop; Arab couple arrested; trial imminent
    Similar News
    Next Story
    X