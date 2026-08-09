Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘റോഡ് സുരക്ഷയും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 10:53 AM IST

    ‘റോഡ് സുരക്ഷയും സ്മാർട്ട് സംവിധാനങ്ങളും നൽകുന്നത് മികച്ച ഫലം’; സ്മാർട്ട് ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങളുടെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയതായി മേജർ ജനറൽ ശൈഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘റോഡ് സുരക്ഷയും സ്മാർട്ട് സംവിധാനങ്ങളും നൽകുന്നത് മികച്ച ഫലം’; സ്മാർട്ട് ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങളുടെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയതായി മേജർ ജനറൽ ശൈഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ
    cancel

    മനാമ: ഗതാഗത സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയമലംഘനങ്ങളും അപകടങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് സജ്ജീകരിച്ച റോഡ് നവീകരണ പദ്ധതികളും സ്മാർട്ട് ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങളും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ ശൈഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബ്ദുൽവഹാബ് ആൽ ഖലീഫ വ്യക്തമാക്കി. രാജകീയ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സർക്കാറിന്റെ പിന്തുണയോടെയും നടപ്പിലാക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും കൂടുതൽ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ പിന്തുണയോടെ ട്രാഫിക് സംവിധാനം നവീകരിക്കുന്നതിന്റെയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി സ്മാർട്ട് ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങളുടെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഡയറക്ടർ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കി. ഗതാഗത നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും റോഡ് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതികൾ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    റോഡ് വികസന പദ്ധതികളുടെയും സ്മാർട്ട് സംവിധാനങ്ങളുടെയും സംയോജനം റോഡപകടങ്ങളിലും നിയമലംഘനങ്ങളിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കിയതായി പ്രകടന സൂചകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. വാഹനമോടിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഗതാഗത നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനെയും നിയമങ്ങളോട് അവർ പുലർത്തുന്ന പ്രതിബദ്ധതയെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഇത് സുരക്ഷിതമായ ഡ്രൈവിംഗ് സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും എല്ലാ റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

    ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നതിന് ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട്, ഗതാഗത സംവിധാനം കൂടുതൽ നവീകരിക്കുന്നതിനും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് തുടർന്നും നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsGulf Newsroad safetyBahrain News
    News Summary - Road safety, smart camera system, Major General Sheikh Abdurrahman,
    Similar News
    Next Story
    X