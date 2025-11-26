Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    26 Nov 2025 9:16 AM IST
    date_range 26 Nov 2025 9:16 AM IST

    റിയാഹ് പദ്ധതി; ആദ്യ കാറ്റാടി ടർബൈനുകൾ ഒമാനിലെത്തി

    റിയാഹ് പദ്ധതി; ആദ്യ കാറ്റാടി ടർബൈനുകൾ ഒമാനിലെത്തി
    മ​സ്‌​ക​റ്റ്: പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തു​ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​വു​ന്ന ഓ ​ക്യൂ ആ​ൾ​ട്ട​ർ​നേ​റ്റീ​വ് എ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ മു​ഖ്യ കാ​റ്റാ​ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യ റി​യാ​ഹ്-​ഒ​ന്ന്, റി​യാ​ഹ്- ര​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ആ​ദ്യ കാ​റ്റാ​ടി ട​ർ​ബൈ​ൻ ഷി​പ്പ്മെ​ന്റു​ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി. ടോ​ട്ട​ൽ​എ​ന​ർ​ജീ​സ് റി​ന്യൂ​വ​ബി​ൾ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഇ​ര​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ 36 കാ​റ്റാ​ടി ട​ർ​ബൈ​നു​ക​ളാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. 234 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കാ​റ്റാ​ടി വൈ​ദ്യു​തി പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി മാ​റും.

    വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഹ​രി​ത ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഗ്യാ​സ് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഇ​തു​വ​ഴി സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടും. റി​യാ​ഹ് കാ​റ്റാ​ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഭാ​വി​യി​ലെ വ​ൻ​ക​രാ​റു​ക​ളു​ള്ള ഊ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​മാ​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​യി ഊ​ർ​ജ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക​ര​ണ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സ്ഥി​ര​ത​യും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി മു​ന്നേ​റു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ട്.

