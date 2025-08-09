Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ​റ്റ ദി​വ​സ​ത്തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം; റെ​ക്കോ​ഡ് ഭേ​ദി​ച്ച് റി​യാ​ദ് കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    റി​യാ​ദ്: ഒ​റ്റ ദി​വ​സ​ത്തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് സ്ഥാ​പി​ച്ചു. 2025 ജൂ​ലൈ 31നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം1,42,000 ത്തി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​യ​ത്. 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് 1,31,000 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​ന്ന റി​യാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ മു​ൻ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡ് ആ​ണ് ഇ​തോ​ടെ മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 39 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. ഇ​ത് യാ​ത്ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ലെ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം റെ​ക്കോ​ഡ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    26,000 സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ റി​യാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 63 ആ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു. ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 121 വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ വ്യോ​മ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തെ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധി​ച്ച യാ​ത്ര ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളെ​യു​മാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്ക് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsRiyadh King Khalid Airport
