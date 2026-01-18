Begin typing your search above and press return to search.
    ‘രി​ഫാ​ഈ കെ​യ​ർ’ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി; ആ​യി​രം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ്

    ‘രി​ഫാ​ഈ കെ​യ​ർ’ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി; ആ​യി​രം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ്
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് രി​ഫാ​ഈ കെ​യ​ർ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി സ​മ​ർ​പ്പ​ണം

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ് ലി​യാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച പു​തി​യ കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘രി​ഫാ​ഈ കെ​യ​ർ’ ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ച്ച ആ​യി​രം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന കേ​ര​ള മു​സ് ലിം ​ജ​മാ​അ​ത്ത് കേ​ര​ള യാ​ത്ര​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന വേ​ദി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മു​ഫ്തി കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി.​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ആ​യി​രം കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി കേ​ര​ള​ത്തി​ന് വ​ലി​യൊ​രു പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കാ​യി ജീ​വി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച രി​ഫാ​ഈ ശൈ​ഖി​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥ​മാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ച്ച ആ​യി​രം കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​സ​ത്തി​ൽ 2500 രൂ​പ പ്ര​കാ​രം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 30,000 രൂ​പ വീ​ത​മാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക. സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​ന​വു​ള്ള അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​യ ഒ​രു സ്മാ​ര​ക​മാ​യാ​ണ് ‘രി​ഫാ​ഈ കെ​യ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി​യെ സം​ഘ​ട​ന അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലോ​കം കോ​വി​ഡ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തീ​വ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നോ​ർ​ക്ക ‘കെ​യ​ർ ഫോ​ർ കേ​ര​ള’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​യ​നാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലും മ​ല​പ്പു​റം താ​ലൂ​ക്ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലും ര​ണ്ട് ഓ​ക്സി​ജ​ൻ പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് സം​ഘ​ട​ന മാ​തൃ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ‘മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​മു​യ​ർ​ത്തി ‘രി​ഫാ​യി കെ​യ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ 42 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​ര​മാ​യാ​ണ് രി​ഫാ​ഈ കെ​യ​ർ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

