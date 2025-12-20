Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:02 AM IST

    റി​ഫ സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു; ഖ​ലീ​ഫ സെ​ക്ട​ർ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    റി​ഫ സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു; ഖ​ലീ​ഫ സെ​ക്ട​ർ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    റി​ഫ സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: 'വേ​രി​റ​ങ്ങി​യ വി​ത്തു​ക​ൾ' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് റി​ഫ സോ​ൺ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. വി​വി​ധ സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ 321 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി ഖ​ലീ​ഫ സെ​ക്ട​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 249 പോ​യ​ന്റു​ക​ളു​മാ​യി സ​ന​ദ് സെ​ക്ട​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 180 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി ഇ​സാ ടൗ​ൺ സെ​ക്ട​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 144 പോ​യി​ന്റു​ക​ളോ​ടെ ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യൂ​ണി​റ്റ്, സെ​ക്ട​ർ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഒ​മ്പ​ത് കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ-​സാ​ഹി​ത്യ അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളെ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സെ​ഷ​ൻ ഐ.​സി.​എ​ഫ് റി​ഫ റീ​ജ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​മ്മ​ർ ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ-​സോ​ൺ നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു​സം​സാ​രി​ച്ചു. റാ​ഷി​ദ്‌ ഫാ​ളി​ലി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മം റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി ഉ​ളി​ക്ക​ൽ പ്ര​മേ​യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​ബീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    സോ​ൺ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ നൈ​സ​ൽ, സു​ഫൈ​ർ സ​ഖാ​ഫി, സ​യ്യി​ദ് ജു​നൈ​ദ് ത​ങ്ങ​ൾ, സ​യ്യി​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഷ​ഫീ​ക്, സി​നാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ടി.​കെ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Rifa Zone Expatriate Literature Festival concludes; Khalifa Sector champions
