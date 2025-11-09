Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 10:02 AM IST

    വി​ശ്വ​സാ​ഹി​ത്യ ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് റി​ധി രാ​ജീ​വ​ൻ

    റി​ധി രാ​ജീ​വ​ൻ

    മ​നാ​മ: വി​ശ്വ​സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വി​ഖ്യാ​ത കൃ​തി​ക​ൾ 30 ദി​വ​സം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ റി​ധി രാ​ജീ​വ​നാ​ണ് ലോ​ക​പ്ര​സി​ദ്ധ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും വി​ല​യി​രു​ത്തി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വീ​ഡി​യോ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

    വ​ലി​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് റി​ധി രാ​ജീ​വ​ൻ ഇ​ത് ത​യാ​റാ​ക്കി എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ല​ളി​ത​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യും ക​വി​യും മാ​ധ്യ​മ-​ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പാ​ടി​യോ​ട്ട്ചാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ന്‍റെ​യും നി​ധി രാ​ജീ​വ​ന്റെ​യും മ​ക​ളാ​യ റി​ധി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലാ​ണ് ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. എ​ൽ.​കെ.​ജി മു​ത​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന റി​ധി ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.

    റൂ​മി, എ​മി​ലി ഡി​ക്കി​ൻ​സ​ൺ, പാ​ബ്ലോ നെ​രൂ​ദ, ഹോ​മ​ർ, വി​ല്യം ഷേ​ക്സ്പി​യ​ർ, ജോ​ർ​ജ് ഓ​ർ​വെ​ൽ, വി​ക്ട​ർ ഹ്യൂ​ഗോ, ഫ്രാ​ൻ​സ് കാ​ഫ്ക, വി​ർ​ജി​ൽ, ഏ​ണ​സ്റ്റ് ഹെ​മി​ങ്വേ, ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് കാ​മു​സ്, ഹ​രു​ക്കി മു​റ​കാ​മി, ഹെൻറി​ക് ഇ​ബ്സ​ൺ, ജോ​ർ​ജ് ബെ​ർ​ണാ​ഡ് ഷാ, ​അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ പു​ഷ്കി​ൻ, ഓ​ർ​ഹാ​ൻ പാ​മു​ക്ക്, ഖ​ലീ​ൽ ജി​ബ്രാ​ൻ, ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ ഗാ​ർ​സി​യ മാ​ർ​ക്വേ​സ്, പൗ​ലോ കൊ​യ്‌​ലോ, ഫ​യോ​ഡോ​ർ ദ​സ്ത​യേ​വ്‌​സ്‌​കി, ഡാ​ൻ ബ്രൗ​ൺ, ജെ​യ്ൻ ഓ​സ്റ്റി​ൻ, വി​ർ​ജീ​നി​യ വൂ​ൾ​ഫ്, ചാ​ൾ​സ് ഡി​ക്ക​ൻ​സ്, മാ​യ ആ​ഞ്ച​ലോ, മാ​ർ​ക്ക് ട്വെ​യ്ൻ, വോ​ൾ​ട്ട​യ​ർ, ഡാ​ന്റേ അ​ലി​ഗി​യേ​രി, ജെ.​ആ​ർ.​ആ​ർ. ടോ​ൾ​കീ​ൻ, ലി​യോ ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യ് എ​ന്നീ വി​ഖ്യാ​ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ കൃ​തി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​മി​ടു​ക്കി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. റൂ​മി​യു​ടെ നി​ഗൂ​ഢ​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ഷേ​ക്സ്പി​യ​റു​ടെ ജീ​വി​ത ഘ​ട്ടം വ​രെ, ഹോ​മ​റി​ന്റെ ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ഓ​ർ​വെ​ല്ലി​ന്റെ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ, ഓ​രോ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും തെ​ളി​യി​ച്ച ജ്വാ​ല​യു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലൂ​ടെ താ​ൻ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചെ​ന്ന് റി​ധി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​നി​യും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ​യും മ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും കൃ​തി​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് റി​ധി​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന്റെ കൃ​തി​ക​ളാ​ണ് ഏ​റെ ഇ​ഷ്ടം. അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​യും ന​ല്ല വാ​യ​ന​ക്കാ​രാ​യ​തി​നാ​ൽ ന​ന്നെ ചെ​റു​പ്രാ​യം മു​ത​ൽ ന​ല്ല വാ​യ​ന​ശീ​ലം കി​ട്ടി​യെ​ന്ന് റി​ധി പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ​സ​മാ​ജം, ബി.​എം.​സി, കെ.​സി.​എ, ഡാ​സ്ലേ​ഴ്‌​സ് ഗ​വേ​ൽ ക്ല​ബ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും ഉ​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​സം​ഗ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക​വി​ത, ക​ഥ, ലേ​ഖ​ന, കാ​പ്ഷ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മോ​ണോ ആ​ക്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 12000 ത്തി​ൽ പ​രം കോ​പ്പി​ക​ൾ അ​ടി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ മാ​ഗ​സി​നി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യി​രു​ന്നു.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വേ​ദി​ക​ളി​ൽ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യും റി​ധി തി​ള​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും ഉ​ള്ള റി​ധി​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണം ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​ണ്.

    പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സു​ധാ മേ​നോ​ന്റെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ പു​സ്ത​കം ച​രി​ത്രം അ​ദൃ​ശ്യ​മാ​ക്കി​യ മു​റി​വു​ക​ൾ എ​ന്ന കൃ​തി​യെ വി​ല​യി​രു​ത്തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ട പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം സ​ദ​സ്സി​ലും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ റി​ദാ​ൻ രാ​ജീ​വ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    TAGS:travelsguflnewsgulfliterature
