Madhyamam
    Bahrain
    date_range 12 Aug 2025 8:50 AM IST
    date_range 12 Aug 2025 8:50 AM IST

    ‘രി​ബാ​ത്’ ടീ​ൻ​സ് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ‘രി​ബാ​ത്’ ടീ​ൻ​സ് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു
     ‘രി​ബാ​ത്’ ടീ​ൻ​സ് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ‘രി​ബാ​ത്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം നീ​ണ്ട ടീ​ൻ​സ് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന് സ​മാ​പ​നം. റി​ഫ ദി​ശ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ചെ​മ്പ​ൻ ജ​ലാ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ച്ചു. അ​നീ​സ് വി.​കെ. ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ട്രെ​യി​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഫ​യാ​സ് ഹ​ബീ​ബ്, അ​ൻ​ഷ​ദ് കു​ന്ന​ക്കാ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സാ​ലി​ഹ് എം, ​യൂ​നു​സ് സ​ലീം, ഷെ​ഫി​ൻ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, മൂ​സ കെ. ​ഹ​സ​ൻ, ക​മാ​ൽ മു​ഹ്യു​ദ്ദീ​ൻ, മാ​സ്റ്റ​ർ യൂ​സു​ഫ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, ഷി​യാ​സ്, ന​സ്നി​ൻ അ​ൽ​താ​ഫ്, ലൂ​ണ ശ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ഗ്രൂ​പ് കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ നേ​ടി ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്തും വാ​ട്ട​ർ മെ​ല​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സ്ട്രോ​ബ​റി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ലെ​ജ​ന്‍റ്സ് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പി​നും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ചു​മ​ർ പ​ത്ര ഡി​സൈ​നി​ങ്, പി​ക്നി​ക്, താ​യ്ക്കൊ​ണ്ടോ, ഇ​ന്‍റ​ൽ ഇ​ൻ​സൈ​ഡ്, ലൈ​ഫ് സ്കി​ൽ​സ്, മീ​ഡി​യ സ്കാ​ൻ, വി​ഷ​ൻ ടു ​വെ​ൻ​ച്വ​ർ, ക്വി​സ് ട്രി​വി​യ, കാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​ഫേ, ടീ​ൻ ക്ലി​നി​ക്, ആ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഹാ​ർ​ഡ് സ്കി​ൽ​സ്, ലൈ​ഫ് സ്കി​ൽ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ, അ​ൺ​ലീ​ഷ് യു​വ​ർ പൊ​ട്ട​ൻ​ഷ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഒേ​ട്ട​റെ സെ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഫാ​തി​മ സാ​ലി​ഹ്, സൗ​ദ പേ​രാ​മ്പ്ര, ഷി​ജി​ന ആ​ഷി​ഖ്, ലു​ലു ഹ​ഖ്, റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, ഷ​ബീ​ഹ ഫൈ​സ​ൽ, സ​ജീ​ബ്, അ​ബ്ദു​ന്നാ​സി​ർ, മ​ഹ്മൂ​ദ് മാ​യ​ൻ, അ​ശ്റ​ഫ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

