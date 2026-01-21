Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 21 Jan 2026 1:06 PM IST
    date_range 21 Jan 2026 1:06 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വം രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ജ​സ്‌​റ​യി​ൽ തു​റ​ന്നു

    400 കെ.​വി ശേ​ഷി​യു​ള്ള സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഊ​ർ​ജ വി​നി​മ​യ ശേ​ഷി 1,359 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തും
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വം രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ജ​സ്‌​റ​യി​ൽ തു​റ​ന്നു
    ജസ്റയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ബഹ്റൈനിലെ ഏറ്ററവും വലിയ പവർ ​​സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ശൈ​ഖ്​​ ഖാ​ലി​ദ്​​ ബി​ൻ​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ ആ​ൽ​ ഖ​ലീ​ഫ നിർവഹിക്കുന്നു

    മ​നാ​മ: രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘ഈ​സ അ​ൽ ക​ബീ​ർ വ​ർ​ഷം’ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​വ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് 400 കെ.​വി ശേ​ഷി​യു​ള്ള ജ​സ്‌​റ പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു നി​ർ​ണ്ണാ​യ​ക നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണെ​ന്ന് ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. 1930ൽ ​മ​നാ​മ​യി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​യ​ത് മു​ത​ലു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഊ​ർ​ജ പ്ര​യാ​ണ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും ന​ഗ​ര​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ഈ ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​മാ​ൽ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ വി​വ​രി​ച്ചു. 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള 400 കെ.​വി ഹൈ-​വോ​ൾ​ട്ടേ​ജ് കേ​ബി​ളു​ക​ളും ഏ​ക​ദേ​ശം 96 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ 220 കെ.​വി കേ​ബി​ളു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ശൃം​ഖ​ല. പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​തോ​ടെ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി വി​നി​മ​യ ബ​ന്ധം 200 കെ.​വി​യി​ൽ നി​ന്ന് 400 കെ.​വി ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഊ​ർ​ജ വി​നി​മ​യ ശേ​ഷി 926 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് 1,359 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഗ്രി​ഡി​ന്റെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പു​തി​യ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ​തോ​ടെ റി​ഫ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി​ഭാ​രം 25 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ക്കാ​നാ​യി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഊ​ർ​ജ രം​ഗ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ.

