Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightറവ. ഡോ. സാംസൺ എം....
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 10:36 AM IST

    റവ. ഡോ. സാംസൺ എം. ജേക്കബിന് സ്വീകരണം നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    റവ. ഡോ. സാംസൺ എം. ജേക്കബിന് സ്വീകരണം നൽകി
    cancel
    camera_alt

    ബഹ്റൈനിലെത്തിയ വെരി റവ. ഡോ. സാംസൺ എം. ജേക്കബ് അച്ചന് സ്വീകരണം നൽകുന്നു

    Listen to this Article

    മനാമ: ബഹ്റൈൻ മാർത്തോമ്മ ഇടവക മിഷനും ബഹ്റൈൻ സെൻ്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ്മ ഇ ടവക മിഷനും സംയുക്തമായി കോട്ടയം-കൊച്ചി ഭദ്രാസന വികാ രി ജനറലായി ചുമതലയേറ്റ ശേ ഷം ആദ്യമായി ബഹ്റൈനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന വെരി റവ. ഡോ. സാംസൺ എം. ജേക്കബ് അച്ച ന് സ്വീകരണം നൽകി.

    മാർത്തോമ്മ ഇടവക മിഷൻ

    ബഹ്റൈൻ സെൻ്റർ പ്രസിഡൻ്റും കെ.സി.ഇ.സി പ്രസിഡന്റുമായ റ . അനീഷ് ശാമുവേൽ ജോൺ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. യോഗത്തി ൽ വെരി റവ. ഡോ. സാംസൺ എം. ജേക്കബ് അച്ചനെ പൊന്നാ ട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. ബഹ്റൈ ൻ മാർത്തോമ്മ ഇടവക വികാരി റവ. ബിജു ജോൺ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും റവ. സാമുവേൽ വർഗീസ്, ബെൻസി കെ. സാം, മാ

    ത്യു വർഗീസ് എന്നിവർ സന്നിഹി തരായിരുന്നു. പ്രസ്തുത സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സെൻ്റ് പോൾസ് മാ ർത്തോമ്മ ഇടവക മിഷൻ സെക്ര ട്ടറി ഷിബു ചാക്കോ സ്വാഗതവും ബഹ്റൈൻ മാർത്തോമ്മ ഇടവക മിഷൻ സെക്രട്ടറി ബിജു മാത്യു ന ന്ദിയും രേഖപെടുത്തി. ഇരു ഇടവ കയിലെയും ഇടവക മിഷൻ കമ്മി റ്റി അംഗങ്ങൾ, ഇടവക മിഷൻ അം ഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Rev. Dr. Samson M. Jacob was given a reception
    Similar News
    Next Story
    X