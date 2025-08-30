Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:36 AM IST

    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഫ്ര​ണ്ട്' സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ

    താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം
    retail shops
    മ​നാ​മ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ച 'ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഫ്ര​ണ്ട്' സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ക​ച്ച​വ​ട​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഏ​ക​ദേ​ശം 60 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി, ബാ​ഗു​ക​ൾ, യൂ​നി​ഫോം, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്കൂ​ൾ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക കി​ഴി​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​വം​ബ​ർ വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​നി​ർ​ണ​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 10 ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്നും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ വ​ലി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ മ​റി​യം അ​ൽ ഹൈ​ക്കി, ഉ​മ​ർ അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ പോ​ലു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഈ ​സം​രം​ഭം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളി​ലും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, 2025-2026 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ പ്രാ​ഥ​മി​ക, ഇ​ട​ത്ത​രം, ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തും. ഇ​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 5000 പു​തി​യ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ബ​സു​ക​ളും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

