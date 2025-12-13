Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകാലഹരണപ്പെട്ട ഭക്ഷണം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:09 AM IST

    കാലഹരണപ്പെട്ട ഭക്ഷണം വിറ്റ റസ്റ്റാറന്റ് ഉടമക്ക് മൂന്നുവർഷം തടവും പിഴയും

    text_fields
    bookmark_border
    കാലഹരണപ്പെട്ട ഭക്ഷണം വിറ്റ റസ്റ്റാറന്റ് ഉടമക്ക് മൂന്നുവർഷം തടവും പിഴയും
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്ത് വി​ൽ​ക്കു​ക​യും ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഉ​ട​മ​ക്ക് ലോ​വ​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 7,200 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു.

    മ​തി​യാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും വ്യാ​പാ​രം ചെ​യ്യു​ക, റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ന്റെ ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​ലും പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ലും അ​ശ്ര​ദ്ധ കാ​ണി​ക്കു​ക എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ​ത​ന്നെ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ്റ്റോ​ർ റൂ​മി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ചേ​രു​വ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം, പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തും പൂ​പ്പ​ൽ പി​ടി​ച്ച​തു​മാ​യ വ​ലി​യ അ​ള​വി​ലു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും തെ​ളി​വു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം, പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കേ​സ് കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:prisonrestaurant ownerBahrainExpired food
    News Summary - Restaurant owner sentenced to three years in prison and fine for selling expired food
    Similar News
    Next Story
    X