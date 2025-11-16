Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 7:53 AM IST

    മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം (ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ്) ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മ​നാ​മ കെ. ​സി​റ്റി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​നു​മു​ന്നി​ൽ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ൻ​ഷീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റം​ഷാ​ദ് അ​യ​ല​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ പൊ​ട്ട​ച്ചോ​ല, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​സ​ലു​ൽ ഹ​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ലി അ​ഷ​റ​ഫ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ കാ​സിം പാ​ട​ത്ത​ക്കാ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ എ​ൻ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി, കെ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (ദാ​ർ അ​ൽ ഷി​ഫ), ബാ​ല​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​ക്ഷ​ൻ, കു​ഞ്ഞ​ല​വി ക​രി​പ്പാ​യി​ൽ, അ​ശോ​ക​ൻ മേ​ലേ​ക്കാ​ട്ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, യാ​ഹൂ ഹാ​ജി, അ​ഷ്റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്തു​പ​റ​മ്പ്, എ.​എ. മു​ല്ല​ക്കോ​യ, ഹം​സ ക​ണ്ണ​ൻ​തൊ​ടി​യി​ൽ, വി.​എ​ച്ച് അ​ബ്ദു​ള്ള, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി കെ ​പി, എ.​വി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഹ​നീ​ഫ അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​യാ​ണ് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ക്ക​റി​യ പൊ​ന്നാ​നി, അ​ഷ്റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്തു​പ​റ​മ്പ്, റ​സാ​ക്ക് പൊ​ന്നാ​നി, മു​നീ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, സു​ബി​ൻ ദാ​സ്, സാ​ജി​ദ് ക​രു​ളാ​യി, ഷ​ബീ​ർ മു​ക്ക​ൻ, രാ​ജേ​ഷ് വി.​കെ, വാ​ഹി​ദ് വാ​ഹി, ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, റ​മീ​സ് തി​രൂ​ർ, ജ​ഷീ​ർ ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം, ര​ജീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

