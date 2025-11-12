Begin typing your search above and press return to search.
    അ​രു​താ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കു​ക- ഐ.​സി.​എ​ഫ്

    അ​രു​താ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കു​ക- ഐ.​സി.​എ​ഫ്
    ഗ​ലാ​ലി യൂ​നി​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​യ​ന​ദി​ന സം​ഗ​മം

    മ​നാ​മ: ലോ​ക​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​പ്ല​വ​ങ്ങ​ളും സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത് തൂ​ലി​ക​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തെ അ​രു​താ​യ്‌​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് വാ​യ​ന​ദി​ന സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ക്ഷ​ര​മാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധം എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ വാ​യ​ന​ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വാ​യ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള റീ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ലീ​ഡ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ന​ല്ല പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക്, സ്റ്റാ​റ്റ​സ് റി​വ്യൂ, ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്കം, എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം പാ​ഠ​ശാ​ല​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് കോ​ർ​ണ​ർ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വാ​യ​ന ശീ​ലം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​ടും​ബ​വാ​യ​ന എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കും.

    മു​ഹ​റ​ഖ് റീ​ജി​യ​നി​ലെ ഖ​ലാ​ലി യൂ​നി​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് സ​മ​സ്ത മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല മു​ശാ​വ​റ അം​ഗം സ​യ്യി​ദ് എ​ള​ങ്കൂ​ർ മു​ത്തു​കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ, ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഡ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

