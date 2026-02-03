റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഫ്രൻഡ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ കൗമാര വിഭാഗമായ ടീൻ ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. സിഞ്ചിലെ ഫ്രൻഡ്സ് സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രസിഡന്റ് സുബൈർ എം.എം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മീഡിയവൺ ബ്യൂറോ ചീഫ് സിറാജ് പള്ളിക്കര മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. മികച്ച മാനുഷിക വിഭവശേഷിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ഭാഗധേയം നിർണയിക്കുന്നത് കൗമാരവും യൗവനവുമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ടീൻ ഇന്ത്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി റഷീദ സുബൈർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ ടീൻ ഇന്ത്യ വനിതാവിഭാഗം കൺവീനർ ലുലു അബ്ദുൽ ഹഖ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. റിഫ ഏരിയ ടീൻസ് ടീം അവതരിപ്പിച്ച മോഡൽ പാർലമെന്റ്, ‘ഭരണഘടന അറിയേണ്ടതും പറയേണ്ടതും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ അഫ്നാൻ ഷൗക്കത്തലി, ഫാത്തിമ ജന്ന എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച പ്രസന്റേഷൻ, ഫാത്തിമ ഖൻസ, ഹനാൻ മഹ്മൂദ് എന്നിവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ, മുഹമ്മദ് നോഷിൻ അവതരിപ്പിച്ച ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയവ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സഹായകമായി.
തബിൻ നജാഹ് ഗാനമാലപിച്ചു. തുടർന്ന് ഫ്ലാഗ് പാസിങ് നടത്തി. തഹിയ ഫാറൂഖ്, തമന്ന നസീം എന്നിവർ ചേർന്ന് ദേശഭക്തിഗാനം ആലപിച്ചു. ആയിശ നദ്വ, ഫിൽസ ഫൈസൽ എന്നിവർ അവതാരകരായിരുന്ന പരിപാടിയിൽ ടീൻ ഇന്ത്യ റിഫ ഏരിയ കൺവീനർ ഷാനി റിയാസ്, മുഹറഖ് ഏരിയ കൺവീനർ ഫസീല അബ്ദുല്ല, മനാമ ഏരിയ കൺവീനർ ബുഷ്റ ഹമീദ്, ടീൻ ഇന്ത്യ ഉപദേശക സമിതിയംഗം നൂറ ഷൗക്കത്തലി, സിഞ്ച് യൂനിറ്റ് കൺവീനർ മിഷാൽ, മനാമ യൂനിറ്റ് കൺവീനർ ഹസ്ന, അലി യൂനിറ്റ് കൺവീനർ ഷബീഹ ഫൈസൽ, ഫസീല മുസ്തഫ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register