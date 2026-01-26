Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    26 Jan 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 12:05 PM IST

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കൗ​മാ​ര വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. തി​ങ്ക​ൾ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് സി​ഞ്ചി​ലെ ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. -

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ് സി​റാ​ജ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മോ​ഡ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്, ടാ​ബ്ലോ, പ്ര​സം​ഗം, ക്വി​സ് എ​ന്നി​വ കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും 32004013 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    celebrationgulfnewsBahrainrepublic daygulfnewsmalayalam
    Republic Day celebration today
