റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം ഇന്ന്text_fields
മനാമ: ഫ്രൻഡ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ കൗമാര വിഭാഗമായ ടീൻ ഇന്ത്യ ബഹ്റൈൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. തിങ്കൾ വൈകീട്ട് മൂന്നിന് സിഞ്ചിലെ ഫ്രൻഡ്സ് സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി പ്രസിഡന്റ് സുബൈർ എം.എം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. -
മീഡിയവൺ ബഹ്റൈൻ ബ്യൂറോ ചീഫ് സിറാജ് പള്ളിക്കര മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. പരിപാടിയിൽ മോഡൽ പാർലമെന്റ്, ടാബ്ലോ, പ്രസംഗം, ക്വിസ് എന്നിവ കൂടാതെ വിവിധ മൽസരങ്ങളും കുട്ടികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും 32004013 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
