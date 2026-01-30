Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 12:02 PM IST

    ന്യൂ ​ഹൊ​റി​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ന്യൂ ​ഹൊ​റി​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ന്യൂ ​ഹൊ​റി​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രകടനം

    മ​നാ​മ: സെ​ഗാ​യ​യി​ലെ​യും സി​ഞ്ചി​ലെ​യും ന്യൂ ​ഹൊ​റി​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​യ് മാ​ത്യൂ​സ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വ​ന്ദ​ന സ​തീ​ഷ്, ജൂ​നി​യ​ർ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ നി​ർ​മ​ല ഏ​ഞ്ച​ലോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​മു​ഖം വാ​യി​ച്ചു​. മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗാം​ഭീ​ര്യം ന​ൽ​കി. അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ റി​യ ദ​വാ​നെ ആദരിച്ചു.

    ഭാ​ര​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം' ആ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച റി​യ​യ്ക്ക് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ക​ർ​ത്ത​വ്യ പ​ഥി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രേ​ഡ് നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​നു​ള്ള ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മി​സ്സി​സ് ഗ്ലാ​ഡി​സ് ഷീ​ജോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    TAGS:gulfnewsBahrainrepublic daygulfnewsmalayalam
    News Summary - Republic Day celebration at New Horizon School
