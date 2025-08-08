Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:00 AM IST

    വാ​ട​ക​ക്ക് കാ​റെ​ടു​ത്ത് അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ചു; മ​ല​യാ​ളി കാ​റു​ട​മ​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കിയ​ത് 15 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ബാ​ധ്യ​ത

    കണ്ണൂർസ്വദേശിയായ പ്ര​തി നാ​ടു​വി​ട്ട​താ​ണ് വി​ന‍യാ​യ​ത്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക് കാ​റെ​ടു​ത്ത് അ​പ​ക​ടമുണ്ടാക്കിയ മ​ല​യാ​ളി കാ​റു​ട​മ​ക്ക് വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച​ത് 15 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ബാ​ധ്യ​ത. ക​ണ്ണൂ​രു​കാ​ര​നാ​യ യു​വാ​വ് മ​ദ്യ​പി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച് മ​റ്റൊ​രു ല​ക്ഷ്വ​റി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ചെ​ന്നി​ടി​ച്ചു എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കേ​സ്മ​ദ്യ​പി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ല​ഭി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന നി​യ​മം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ത് ഈ​ടാ​ക്കു​ക‍യാ​ണ് ചെ​യ്യാ​റ്.ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം കാ​റോ​ടി​ച്ച ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് എ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​ത്തെ ജ​യി​ൽ​വാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​ട്ട​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന് നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് കേ​സ് വി​ധി​യാ​കു​ന്ന​തും പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് കാ​റു​ട​മ​യു​ടെ അ​ടു​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​തും.ത​ന്‍റെ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് കോ​ട​തി മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കാ​റു​ട​മ​ക്ക് കേ​സി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി​യും താ​ൻ കു​രു​ക്കി​ല​ക​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്നും ബോ​ധ്യ​മാ​യ​ത്. അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച വ്യ​ക്തി നാ​ടു​വി​ട്ട​തി​നാ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം മു​ഴു​വ​നാ​യും കാ​റു​ട​മ ഏ​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ റെ​ന്‍റ് എ ​കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക്കാ​ണ് ഈ ​കു​രു​ക്ക് വി​ന​യാ​യ​ത്. ആ​കെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള തു​ക​യും കോ​ട​തി ഫീ​സു​മാ​യി ആ​കെ 7000 ദീ​നാ​റി​ന്‍റെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്.തു​ക മു​ഴു​വ​നാ​യും കാ​റു​ട​മ അ​ട​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​ട്ട പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ണ്ണൂ​രി​ലും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും വ്യാ​പ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ർ വാ​ട​ക​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ‍യാ​ളു​ടെ സി.​പി.​ആ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു രേ​ഖ​യാ​യി വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​തി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​നു​ള്ള ഏ​ക വ​ഴി​യും.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പും വ​ഞ്ച​ന​യും അ​ധി​ക​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന പ​ണം സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തും സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്കം പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തും നാ​മോ​രു​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്.സം​ശ​യം തോ​ന്നു​ന്ന ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ർ​ഗ​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തെ​റ്റാ​യ രീ​തി​യി​ലോ പ​ണം കൈ​മാ​റാ​നോ മ​റ്റോ ശ്ര​മി​ക്ക​രു​ത്. ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന​യാ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ന​ട​ത്തു​ക. സു​ര​ക്ഷ സ്വ​ന്ത​മാ​യി കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ക.

