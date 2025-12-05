Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 12:25 PM IST

    പ്ര​ശ​സ്ത ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​ഗോ​കു​ൽ വി​നോ​ദ് കിം​സ്ഹെ​ൽ​ത്തി​ൽ

    പ്ര​ശ​സ്ത ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​ഗോ​കു​ൽ വി​നോ​ദ് കിം​സ്ഹെ​ൽ​ത്തി​ൽ
    ഡോ. ​ഗോ​കു​ൽ വി​നോ​ദ്

    മ​നാ​മ: പ്ര​ശ​സ്ത ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ ഡോ. ​ഗോ​കു​ൽ വി​നോ​ദ് കിം​സ് ഹെൽത്തിൽ സ്പെ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സേ​വ​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​സ്ഥി​രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ​യി​ലും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കിം​സ്ഹെ​ൽ​ത്തി​ലെ ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​പ​ക​രും.

    അ​സ്ഥി​രോ​ഗ ചി​കി​ത്സാ​രം​ഗ​ത്തെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ചി​കി​ത്സ​ക​ളി​ൽ ഡോ. ​ഗോ​കു​ൽ വി​നോ​ദ് വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​ണ്.

    എ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ​രി​ക്കു​ക​ളും ഒ​ടി​വു​ക​ളും, സ​ന്ധി​ക​ളു​ടെ​യും ലി​ഗ​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ​യും ചി​കി​ത്സ, സ​ന്ധി​വാ​ത​വും ജീ​ർ​ണി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ധി​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും, ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന്റെ ചി​കി​ത്സ​യും പ​രി​ച​ര​ണ​വും, ലാ​സ​റേ​ഷ​ൻ മൂ​ല​മു​ള്ള മു​റി​വു​ക​ളും ടെ​ൻ​ഡ​ൻ ത​ക​രാ​റു​ക​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ, ആം​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള പ​രി​ച​ര​ണ​വും, സ​ന്ധി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Renowned orthopedic specialist Dr. Gokul Vinod at KimsHealth
