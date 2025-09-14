Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 8:56 AM IST

    മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി തു​ട​ങ്ങി

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും നേ​രി​ട്ട അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി തു​ട​ങ്ങി
    മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    മ​നാ​മ: അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി കാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​മൂ​ലം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും നേ​രി​ട്ട അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ച്ചു.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ്, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ ശൃം​ഖ​ല, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രു​ടെ സം​ഘം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും. അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ലെ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ത​ട​സ്സ​മാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് കാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​സാ​ഹ്ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളോ​ട് എ​ണ്ണ അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മീ​ൻ, പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി, മാം​സം എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ എ​ല്ലാ ഹാ​ളു​ക​ളി​ലും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ന​ന്നാ​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ളി​ട​ത്ത് പു​തി​യ​വ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പു​തി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ബു​രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി, ബ​ജ​റ്റ് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ൽ​സാ​ഹ്ലി അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മാ​ന​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നും വ​ർ​ക്സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ സം​വി​ധാ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

