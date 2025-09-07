Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 3:23 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 3:23 PM IST

    മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel

    മ​നാ​മ: മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സ​മ​ഗ്ര അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി കാ​പി​റ്റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ലി​ന​ജ​ല ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ളേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ക. വി​പ​ണി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളെ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കാ​വു​ന്ന അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ടും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളോ​ടും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി​യു​ണ്ടെ​ന്നും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsRenovation workLatest News
    News Summary - Renovation work begins at Manama Central Market
    Similar News
    Next Story
    X