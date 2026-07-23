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    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 July 2026 2:51 PM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 2:51 PM IST

    പഴയ മുഹറഖ് സൂഖിലേക്കുള്ള റോഡ് നവീകരണവും പാർക്കിങ് ; സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കലും ആരംഭിച്ചു

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    പഴയ മുഹറഖ് സൂഖിലേക്കുള്ള റോഡ് നവീകരണവും പാർക്കിങ് ; സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കലും ആരംഭിച്ചു
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    മനാമ: എം.പിമാരുടെയും മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർമാരുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും ശക്തമായ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന്, പഴയ മുഹറഖ് സൂഖിലെ റോഡ് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനും പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. നടപ്പാതകൾ വീതി കൂട്ടിയതും വലുപ്പമുള്ള പ്ലാന്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചതു കാരണം മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ബുദ്ധിമുട്ടിലായെന്ന പരാതികൾ വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി.

    മാസങ്ങളായി ഉപഭോക്താക്കൾ കുറഞ്ഞതും കച്ചവടം മോശമായതുമായ സാഹചര്യത്തിൽ, സൂഖിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ നവീകരണം. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആകെ 120 പാർക്കിംഗ് സ്പെയ്സുകൾ ലഭ്യമാകും. ഇതിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 45 പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന റോഡ് അടച്ചുകെട്ടലുകളും വലിയ പ്ലാന്ററുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ആരംഭിച്ചതായി ഏരിയ എം.പി ഹിഷാം അൽ അവാധി വ്യക്തമാക്കി. പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ഭൂഗർഭ യൂട്ടിലിറ്റി സേവനങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യും.

    മുൻപുണ്ടായ നവീകരണം കാരണം പാർക്കിംഗ് കുറയാനും ഉപഭോക്താക്കൾ വരുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തതായി വ്യാപാരികൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ നിരവധി കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മുഹറഖിന്റെ പൈതൃക സ്വഭാവം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം കച്ചവടം സജീവമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നിർമ്മാണ ജോലികളുടെ ഭാഗമായി ശൈഖ് ഹമദ് അവന്യൂ വിപുലീകരിക്കാനും, മുൻ മുഹറഖ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സൈറ്റിൽ മൾട്ടി-സ്റ്റോറി കാർ പാർക്ക് നിർമ്മിക്കാനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം.

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    TAGS:Parking facilitiesMuharraqMuharraq KMCC
    News Summary - Renovation of road to Old Muharraq Souq
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