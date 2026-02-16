Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 9:38 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച ഇ​സ അ​ൽ ക​ബീ​ർ പ​ള്ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച ഇ​സ അ​ൽ ക​ബീ​ർ പ​ള്ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    പു​തു​ക്കി പ​ണി​ത ഇ​സ അ​ൽ ക​ബീ​ർ പ​ള്ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് സി​റ്റി​യി​ലെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച ഇ​സ അ​ൽ ക​ബീ​ർ പ​ള്ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​ഴ്സ​ന​ൽ റെ​പ്ര​സ​ന്റേ​റ്റി​വ് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് പ​ള്ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ള്ളി​യു​ടെ ഫ​ല​കം ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ഹ​മ​ജ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഈ ​പ​ള്ളി പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​വും പൂ​ർ​വി​ക​രു​മാ​യു​ള്ള ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​മാ​നം കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ധു​നി​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ഈ ​വ​ർ​ഷം ‘ഇ​സ അ​ൽ ക​ബീ​ർ വ​ർ​ഷ​മാ​യി’ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ആ​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​വേ​ള​യി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ഈ ​പ​ള്ളി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. പു​രാ​ത​ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി വാ​സ്തു​ശി​ൽ​പ ക​ല​യും ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​ള്ളി പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ കേ​ന്ദ്രം ഈ ​പ​ള്ളി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും

    News Summary - Renovated Isa Al Kabir Mosque in Muharraq inaugurated
